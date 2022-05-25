ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия"

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в "Дие", теперь украинцы снова смогут безопасно и без ограничений путешествовать.
Об этом 19 августа сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Подробнее о том, как будут работать виртуальные документы и когда украинцы смогут использовать их для путешествий, представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут на совместном брифинге 20 августа.
Что такое COVID-сертификат?
COVID-сертификат - это документ в приложении "Дия", который подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в "Дии".
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