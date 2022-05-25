ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия"

13:28 19 августа Киев, Украина

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в "Дие", теперь украинцы снова смогут безопасно и без ограничений путешествовать.



Об этом 19 августа сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.



Подробнее о том, как будут работать виртуальные документы и когда украинцы смогут использовать их для путешествий, представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут на совместном брифинге 20 августа.



Что такое COVID-сертификат?



