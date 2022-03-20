ЕС инициировал создание единой стратегии по борьбе с коронавирусом

05:55 30 октября Киев, Украина

В ходе экстренной видеоконференции лидеры стран ЕС приняли решение о создании единой стратегии по борьбе с коронавирусом. Глава еврокомиссии обратила внимание на то, что карантинные ограничения будут введены надолго и перемещения через границы ЕС станут крайне нежелательными.

"Мы приняли решение согласовать общий подход по применению экспресс-тестов на антитела, <...> стратегию по отслеживанию контактов, а также по созданию единой стратегии вакцинации, включая распределение вакцин между странами сообщества", - отметила она и добавила, что документ должен быть готов до появления вакцины.

Причиной такого решения стало то, что, по мнению европолитиков, в странах ЕС системы тестирования и отслеживания перемещений граждан до сих пор не согласованы между собой.



Кроме того, на встрече подчеркнули, что необходимо бороться с ложными новостями, связанными с коронавирусом и вакцинами против него.



В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК уже выделила 220 миллионов евро на программу по безопасной перевозке COVID-пациентов между больницами стран



Также она предупредила, что карантинные меры могут быть введены надолго, согласно которым необязательные перемещения людей через внутренние границы ЕС нежелательны. Кроме того, на встрече подчеркнули, что необходимо бороться с ложными новостями, связанными с коронавирусом и вакцинами против него.В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК уже выделила 220 миллионов евро на программу по безопасной перевозке COVID-пациентов между больницами стран Евросоюза , но работу необходимо улучшить путем качественного обмена информацией.Также она предупредила, что карантинные меры могут быть введены надолго, согласно которым необязательные перемещения людей через внутренние границы ЕС нежелательны.