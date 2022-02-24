Ермак и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе и встречу советников «Нормандии»

07:29 28 Май Киев, Украина





С украинской стороны в мероприятии также приняли участие глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, со стороны ОБСЕ – специальный представитель действующего Председателя Организации в Украине Хайди Грау и глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид обсудили ухудшение ситуации на Донбассе , блокирование сепаратистами работы миссии ОБСЕ и прошедшую встречу советников «Нормандской четверки»С украинской стороны в мероприятии также приняли участие глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, со стороны ОБСЕ – специальный представитель действующего Председателя Организации в Украине Хайди Грау и глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Об этом сообщает Офис Президента .



Андрей Ермак сообщил, что 27 мая на Донбассе снайперским выстрелом был убит украинский военный.

«Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизней наших людей и безопасности нашей земли», – отметил он.

Руководитель Офиса Президента поблагодарил миссию ОБСЕ за усилия в направлении возвращения мира в Украину. Андрей Ермак отметил поддержку Германии и Франции в рамках Нормандских переговоров.

В свою очередь Генеральный секретарь ОБСЕ поблагодарила за высокую оценку усилий представителей Организации. Она добавила, что представители СММ прилагают максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины.

«Хотела бы подчеркнуть необходимость того, чтобы линия соприкосновения ни в коем случае не стала линией раскола или раздела. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять соответствующую гуманитарную поддержку. Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению. Конечно, COVID-19 внес свои коррективы в реалии – на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. Очень благодарна Украине за то, что с вашей стороны КПВВ остаются открытыми», – сказала Хельга Мария Шмид.

Вместе с тем она отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

«Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии», – отметила Генеральный секретарь ОБСЕ.

Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона акцентирует внимание на этих проблемах во время переговоров на всех международных площадках. Он добавил, что возможности решения указанных проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.