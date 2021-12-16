Эрдоган пригласил на первый намаз в Айя-Софии лидеров мусульманских государств

13:26 22 Июль Киев, Украина

Согласно намеченному плану, 24 июля, в Айя-Софии в Турции состоится первый намаз, после того как здание православного храма было решено переоборудовать в мечеть. Принять в нем участие предложено лидерам многих мусульманских стран. На приглашение Эрдогана откликнулись из Катара и Азербайджана. Остальные главы государств пока не ответили президенту Турции.

Напомним! Турецкое правительство решило изменить статус архитектурного памятника и православного храма святой Софии и переоборудовать помещение в мечеть. Папа Римский заявил о том, что эта ситуация вызывает у него скорбь. Патриарх Вселенский и Константинопольский, совсем недавно, получивший великое множество храмов на территории Украины, и своевременно не потребовавший передачи музея Константинопольской Епархии, заявил, что создание мечети в здании музея может быть негативно встречено в православном мире.

Ожидается, что на первом намазе в новой мечети будут присутствовать около 1000-1500 человек. Все условия карантина будут соблюдены, участникам молитвы раздадут маски, а также в соборе будут повсеместно расставлены дезинфицирующие средства, чтобы люди могли обработать руки и свои молитвенные коврики.

Во время намаза в соборе будет присутствовать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а вместе с ним и турецкие министры, лидеры правящей Партии справедливости и развития.

Как сообщалось ранее, все фрески и мозаики на время намаза завесят занавесками.

Справка: 10 июля турецкий суд постановил, что решение о преобразовании мечети в музей в 1934 году было незаконным. Эрдоган мгновенно подписал указ о присвоении Айя-Софии статуса мечети. Этот шаг вызвал международную критику и беспокойство, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО и Папы Франциска. Турция настаивает, что статус архитектурного памятника является ее внутренним делом.