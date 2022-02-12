Эпидзонирование: Украина "пожелтела", только Донетчина в "оранжевой" зоне

10:21 20 Май Киев, Украина

Донетчина превышает допустимый эпидемический порог на 1,5 %, в связи с чем является единственным регионом "оранжевой" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



Так, в "оранжевой" зоне по-преженему находится лишь Донецкая область. В регионе превышен процент от эпидпорога - 101,5% при норме не выше 100%.



В то же время, шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киеве, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.



Винницкая область также соответствует зеленой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.