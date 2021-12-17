Эпидзонирование на 9 апреля: в "красной" зоне 13 регионов

12:32 09 Апрель Киев, Украина

Согласно обновленному сегодня утром эпидзонированию, в "красной" карантинной зоне находятся 13 регионов, в "оранжевой" - 11 областей, в "желтой" - один Херсон, в "зеленой" - никого.



Об этом сообщили в пресс-службе



Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.



В оранжевой зоне: Черкасская, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.



И только Херсонская область по прежнему остается в "желтой" зоне.



Уровень госпитализаций превышен в Киеве (107,0 на 100 тыс. населения при норме до 60), в Киевской (90,4), Винницкой (96,5), Волынской (70,1), Днепропетровской (89,7), Донецкой (71,4), Житомирской (111,3), Запорожской (77,3), Львовской (72,0), Николаевской (112,0), Одесской (79,4), Полтавской (86,7), Ривненской (73,0), Сумской (96,9), Тернопольской (76,5), Харьковской (79,9), Хмельницкой (133,9), Черкасской (96,1), Черновицкой (86,2) и Черниговской (106,2) областях.



Кроме того, в Киеве и семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (81,1% при норме до 65%) и Киевской области (78,1%) Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.В оранжевой зоне: Черкасская, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.И только Херсонская область по прежнему остается в "желтой" зоне.Уровень госпитализаций превышен в Киеве (107,0 на 100 тыс. населения при норме до 60), в Киевской (90,4), Винницкой (96,5), Волынской (70,1), Днепропетровской (89,7), Донецкой (71,4), Житомирской (111,3), Запорожской (77,3), Львовской (72,0), Николаевской (112,0), Одесской (79,4), Полтавской (86,7), Ривненской (73,0), Сумской (96,9), Тернопольской (76,5), Харьковской (79,9), Хмельницкой (133,9), Черкасской (96,1), Черновицкой (86,2) и Черниговской (106,2) областях.Кроме того, в Киеве и семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (81,1% при норме до 65%) и Киевской области (78,1%)



При этом, в 20 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 119,8%, самый худший в Тернопольской области - 201,3%.