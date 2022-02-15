Эпидситуация в Украине стабилизировалась - все регионы "желтые"

10:38 25 Май Киев, Украина

Донецкая область покинула "оранжевую зону", во всех регионах Украины установлен базовый уровень эпидопасности - "желтый".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.





Согласно информации Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.

Как сообщалось, Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 июня, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.