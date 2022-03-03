Энергодар закрыт на карантин

Руководство города Энергодар Запорожской области, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, приняло решение ограничить въезд и выезд из города.
Об этом сообщила пресс-служба Энергодарского городского совета в четверг, 8 октября.
Особый пропускной режим вступил в силу 9 октября в 6:00 и продлится до 00:00 1 ноября.
На дорогах к городу будут круглосуточно дежурить сотрудники Национальной полиции, военнослужащие ВСУ и медицинские работники.
Транспортные средства, которые въезжают в город, будут осматривать на соблюдение правил карантина.
Беспрепятственно въезжать в Энергодар смогут работники стратегически важных предприятий и служебный транспорт при наличии спецпропусков.
Особый пропускной режим вступил в силу 9 октября в 6:00 и продлится до 00:00 1 ноября.
На дорогах к городу будут круглосуточно дежурить сотрудники Национальной полиции, военнослужащие ВСУ и медицинские работники.
Транспортные средства, которые въезжают в город, будут осматривать на соблюдение правил карантина.
Беспрепятственно въезжать в Энергодар смогут работники стратегически важных предприятий и служебный транспорт при наличии спецпропусков.
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