Электроэнергия в Украине дороже, чем странах Евросоюза

В квартальном отчете Еврокомиссии относительно рынков электроэнергии отмечается, что средняя цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине была выше, нежели в странах Евросоюза.
Так, самой высокой в ЕС была цена в торговой зоне Бурштынского энергоострова - 52,9 евро/МВт-ч.
При этом вне Бурштынского энергоострова биржевые спотовые цены в Украине были на уровне 46,9 евро/МВт-ч.
Также сообщается, что Украина была одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в страны Центральной Европы. Средняя цена в Евросоюзе составляла 33,5 евро за МВт-час.
Тем временем, самые низкие цены на электроэнергию наблюдались в Северном регионе, где свою роль сыграли большие запасы энергии гидростанций, растущая ветрогенерация, а также теплая зимняя погода. В частности, самая низкая цена была в Норвегии (15 евро / мегаватт-час) и Швеции (17 евро).
Цены в Центральных и Южных странах Европы, где преобладают ТЭЦ на угле, быстро росли и были самыми высокими в Евросоюзе.
На втором месте по стоимости электроэнергии в ЕС оказалась Греция - 50,4 за МВт-час. В первом квартале года самые высокие цены в Евросоюзе также были на Мальте (45 евро) и Болгарии (42 евро).
Если сравнивать с четвертым кварталом 2019 года, то среднеквартальные показатель цен снизился на 24% на фоне слабого спроса, а также увеличения генерации ветра.
Подчеркивается, что в ежегодном сравнении на всех рынках наблюдалось снижение цен с относительно высоких уровней в 1 квартале 2019 года. Наибольшее снижение произошло в Норвегии (-68%), Швеции (-64%), Дании и Финляндии (оба -50%)
Эксперты считают, что тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти более чем в два раза в связи с кризисом в энергетической сфере. Однако повышать тарифы начнут после местных выборов. К подорожанию электроэнергии для населения приведет несбалансированное развитие «зеленой» энергетики.
Напомним, долг украинцев за коммунальные услуги без учета неуплат за электроэнергию и газ составил свыше 29 млрд гривен. Так, в Верховной Раде решили бороться с должниками и зарегистрировали новый законопроект. Исходя из документа, предлагается взимать по 25% с зарплаты должников или арестовывать имущество.
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