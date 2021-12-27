Электроэнергия в Украине дороже, чем странах Евросоюза

06:53 27 Август Киев, Украина

В квартальном отчете Еврокомиссии относительно рынков электроэнергии отмечается, что средняя цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине была выше, нежели в странах Евросоюза.