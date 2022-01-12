Экстренное заседание ТКГ в Киеве из-за угрозы обстрела позиций ВСУ

06:40 06 Сентябрь Киев, Украина

Как сообщил вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сегодня в Киеве в экстренном порядке соберутся члены Трехсторонней контактной группы. Такое внеочередное заседание вызвано поступившим угрожающим заявлением главы ДНР Дениса Пушилина.

"Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - сказал Дмитрий Кулеба.

Украина будет пытаться предотвратить обстрелы, если же они произойдут, то это станет вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня на Донбассе, подчеркнул глава МИД.

Ранее Пушилин написал в своем телеграм-канале, о намерении открыть огонь по «незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы». Также Пушилин призвал украинскую сторону "с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе".

Напомним, Трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых КПВВ.