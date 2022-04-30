Сотрудники СБУ блокировали незаконный экспорт младенцев. ФОТО

11:06 27 июля Киев, Украина

В преступную схему экспорта новорожденных детей были вовлечены медики репродуктивной медицины и брачные агенства, которые оформляли поддельные документы о фальшивом браке и мнимом бесплодии.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба СБУ.



Стоимость младенца с полным пакетом поддельных официальных документов - 60 тысяч долларов.



Отмечается, что в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.



Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально удостоверяли "бесплодие" жены, что есть основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.



Потом находили кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.



Также СБУ задокументировала факт халатного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.



В ходе обысков правоохранители изъяли ряд доказательств. Злоумышленникам сообщили о подозрении.