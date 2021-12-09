Эксперты оценили ущерб от аварии танкера

Ущерб от аварии танкера Delfi составил 15 000 долларов – экоинспекция 08:27 9 июля 2020 Вынести претензии судовладельцу можно будет после удаления судна с пляжа. По предварительным данным Государственной экологической инспекции в Одесской области, размер убытков из-за аварии танкера Delfi у берегов Одессы составил 15 204,73 доллара США.
В экоинспекции уточнили, что вынести официальные претензии судовладельцу можно будет только после получения точной информации о количестве нефтепродуктов, которые попали в море после крушения и удаления танкера из акватории. Напомним, что представитель фирмы Smart Marine Concept, которая занимается подъемом танкера Delfi, Дмитрий Евдокимов сообщил, что компания постарается провести работы по удалению судна с одесского пляжа «Дельфин» до 20 июля.
В экоинспекции уточнили, что вынести официальные претензии судовладельцу можно будет только после получения точной информации о количестве нефтепродуктов, которые попали в море после крушения и удаления танкера из акватории. Напомним, что представитель фирмы Smart Marine Concept, которая занимается подъемом танкера Delfi, Дмитрий Евдокимов сообщил, что компания постарается провести работы по удалению судна с одесского пляжа «Дельфин» до 20 июля.
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