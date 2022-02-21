Экспертизу ДНК погибших при крушении самолета Ан-26 проведут за две недели

Как сообщил сегодня, 28 сентября, глава Харьковской области Алексей Кучер, в Харькове приступили к процедуре опознания тел погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26. Для проведения экспертизы установления личностей погибших у их родственников взяли ДНК-образцы.
По его словам, ДНК-экспертизу планируют провести в ускоренном режиме.
Экспертизы будут проводиться в Харькове.
Напомним, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.
Специалисты уже начали расшифровку бортовых самописцев самолета.
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