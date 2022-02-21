Экспертизу ДНК погибших при крушении самолета Ан-26 проведут за две недели

Как сообщил сегодня, 28 сентября, глава Харьковской области Алексей Кучер, в Харькове приступили к процедуре опознания тел погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26. Для проведения экспертизы установления личностей погибших у их родственников взяли ДНК-образцы.

"Экспертизы ДНК назначены по всем погибшим, это 25 экспертиз. Образцы отобраны от всех родственников. У нас вчера было отобрано уже у 15 семей, и сегодня еще у 10 отобрано", - сказал Кучер.

По его словам, ДНК-экспертизу планируют провести в ускоренном режиме.

"Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены даже в сокращенном режиме - до двух недель, до 14 дней", - сказал Кучер.

Экспертизы будут проводиться в Харькове.

Напомним, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.

Специалисты уже начали расшифровку бортовых самописцев самолета.