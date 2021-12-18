Экс-главу правления ПриватБанка Дубилета объявили в розыск

16:52 29 Март Киев, Украина

Бывший предправления ПриватБанка Александр Дубилет подозревается в причастности к растрате 8 млрд гривен, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) объявило его в розыск.

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", - сказал Грищук.

Как сообщалось, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.



По версии следствия, бывший глава правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.



В НАБУ считают, что должностные лица ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.