Джо Байден намерен переговорить с Зеленским накануне встречи с Путиным

Как сообщил сегодня, 28 мая, во время интервью телеканалу Украина 24 заместитель главы МИД Евгений Енин, еще до встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он также отметил, что министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.
Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве.
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