Джо Байден намерен переговорить с Зеленским накануне встречи с Путиным

19:48 28 Май Киев, Украина

Как сообщил сегодня, 28 мая, во время интервью телеканалу Украина 24 заместитель главы МИД Евгений Енин, еще до встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - сказал Енин.

Он также отметил, что министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве.