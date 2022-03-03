Джемилев: Москва проводит против Крымской платформы мощную пропагандистскую кампанию

11:36 03 Июнь Киев, Украина

Руководство Кремля намеренно развернуло против Крымской платформы запугивающую кампанию, которая включает в себя шантаж и угрозы.



Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.



По его словам, основная цель "Крымской платформы", как известно - поиск дипломатических, мирных путей Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.По его словам, основная цель "Крымской платформы", как известно - поиск дипломатических, мирных путей деоккупации Крыма

"По идее, должны присоединиться все 100 государств, которые 27 марта 2014 года на Генеральной ассамблее ООН проголосовали за резолюцию о непризнании легитимности путинского "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года и требование немедленного вывода российских войск с территории Крыма. Эту резолюцию, как и все последующие решения международных организаций, российская сторона продолжает тупо игнорировать, утверждая, что Крым – это территория Россия и никаких переговоров по этой теме вести не будет. Следовательно, речь должна идти о поиске рычагов, которые побудили бы Россию захотеть вести переговоры", - отметил Джемилев.

Кроме того, приглашения для участия в "Крымской платформе" нашим МИДом разосланы не только этим 100 странам, но также и другим, которые при принятии этих резолюций по каким-то причинам отсутствовали или воздержались при голосовании.



"Россия, действительно, оказывает мощное давление на многие страны, чтобы те отказались от участия в "Крымской платформе". Развернула против платформы мощную пропагандистскую кампанию, пускает в ход шантаж и угрозы. Всех, кто будет участвовать в работе платформы уже заранее объявила "посягающими на территориальную целостность России", - рассказал Джемилев.