Джемилев: Москва проводит против Крымской платформы мощную пропагандистскую кампанию

Руководство Кремля намеренно развернуло против Крымской платформы запугивающую кампанию, которая включает в себя шантаж и угрозы.
Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.
По его словам, основная цель "Крымской платформы", как известно - поиск дипломатических, мирных путей деоккупации Крыма.
Кроме того, приглашения для участия в "Крымской платформе" нашим МИДом разосланы не только этим 100 странам, но также и другим, которые при принятии этих резолюций по каким-то причинам отсутствовали или воздержались при голосовании.
"Россия, действительно, оказывает мощное давление на многие страны, чтобы те отказались от участия в "Крымской платформе". Развернула против платформы мощную пропагандистскую кампанию, пускает в ход шантаж и угрозы. Всех, кто будет участвовать в работе платформы уже заранее объявила "посягающими на территориальную целостность России", - рассказал Джемилев.
"Россия, действительно, оказывает мощное давление на многие страны, чтобы те отказались от участия в "Крымской платформе". Развернула против платформы мощную пропагандистскую кампанию, пускает в ход шантаж и угрозы. Всех, кто будет участвовать в работе платформы уже заранее объявила "посягающими на территориальную целостность России", - рассказал Джемилев.
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