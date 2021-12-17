Джапарова презентовала Крымскую платформу для европейских и евроатлантических партнеров

09:37 16 Март Киев, Украина

Эмине Джапарова во время онлайн-мероприятия, которое было посвящено 7-й годовщине оккупации РФ Крымского полуострова, представила Крымскую платформу европейским и евроатлантическим партнерам.

Мероприятие было организовано Центром европейской политики и Миссией Украины при НАТО, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла участие в онлайн-мероприятии, посвященном 7-й годовщине временной оккупации Россией Крыма, организованном Центром европейской политики и Миссией Украины при НАТО", - говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, председатель Парламентской ассамблеи Евронест Андриус Кубилиус, другие депутаты Европейского парламента, представители ведущих европейских и американских неправительственных организаций, которые занимаются проблематикой Черноморской безопасности.

"Главной целью дискуссии стало ознакомление иностранной аудитории с ситуацией на территории временно оккупированного Крыма, которая заключается в растущей милитаризации и дерзких нарушениях норм международного и международного гуманитарного права (нарушение прав человека, подавление религиозных свобод, принудительный призыв в вооруженные силы российской оккупационной власти, экспроприация украинского имущества и т. д.), а также презентация первым заместителем министра Крымской платформы - нового международного координационно-консультативного формата, целью которого является консолидация внимания и ресурсов международного сообщества в вопросе деоккупации Крыма", - сообщает МИД

В этой связи Джапарова рассказала о работе, которую Украина проводит с целью обеспечения международной поддержки этой инициативы и подготовки саммита 23 августа 2021 года, в частности путем создания соответствующей экспертной сети, которая объединит украинских и иностранных экспертов из аналитических учреждений, неправительственных организаций и медиа, которые будут оказывать информационно-аналитическую поддержку деятельности платформы.

"Крымская платформа - это формат, в основе которого лежит стратегическое видение, консолидация поддержки международных партнеров и, собственно, синергия этих усилий. Говоря о роли НАТО в Крымской платформе, мы в первую очередь имеем в виду сдерживающие мероприятия в регионе Черного моря - это совместные тренировки и учения, увеличение присутствия Альянса, политическую поддержку и политику непризнания", - отметила Джапарова.

В своем выступлении она также привлекла внимание к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины об одобрении Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которая определяет магистральные векторы национальной политики деоккупации полуострова.



Со своей стороны Петренко представил факты, подтверждающие растущую милитаризацию Россией временно оккупированного полуострова и Черноморско-Азовского региона, что представляет непосредственную угрозу Украине и странам региона.