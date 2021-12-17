Джапарова презентовала Крымскую платформу для европейских и евроатлантических партнеров

Эмине Джапарова во время онлайн-мероприятия, которое было посвящено 7-й годовщине оккупации РФ Крымского полуострова, представила Крымскую платформу европейским и евроатлантическим партнерам.
Мероприятие было организовано Центром европейской политики и Миссией Украины при НАТО, сообщает Министерство иностранных дел Украины.
В мероприятии также приняли участие заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, председатель Парламентской ассамблеи Евронест Андриус Кубилиус, другие депутаты Европейского парламента, представители ведущих европейских и американских неправительственных организаций, которые занимаются проблематикой Черноморской безопасности.
В этой связи Джапарова рассказала о работе, которую Украина проводит с целью обеспечения международной поддержки этой инициативы и подготовки саммита 23 августа 2021 года, в частности путем создания соответствующей экспертной сети, которая объединит украинских и иностранных экспертов из аналитических учреждений, неправительственных организаций и медиа, которые будут оказывать информационно-аналитическую поддержку деятельности платформы.
В своем выступлении она также привлекла внимание к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины об одобрении Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которая определяет магистральные векторы национальной политики деоккупации полуострова.
Со своей стороны Петренко представил факты, подтверждающие растущую милитаризацию Россией временно оккупированного полуострова и Черноморско-Азовского региона, что представляет непосредственную угрозу Украине и странам региона.
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