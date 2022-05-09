Джапарова открыла форум экспертов Крымской платформы

12:17 06 августа Киев, Украина

Сегодня в Киеве стартовало первое политическое мероприятие в рамках Международной площадки по деоккупации Крыма - учредительный форум экспертной сети Крымской платформы.





Очерчивая задачи Крымской платформы, Джапарова отметила: «Это стратегическое видение. Оно у нас появилось, когда мы приняли как государство стратегию деоккупации, реинтеграции Крыма. Теперь наши усилия вокруг консолидации международных ресурсов, международного внимания и национального внимания, и мы искренне верим, что только такой подход может привести к синергии».

Первый заместитель министра проинформировала, что на саммит Крымской платформы будет делегирован человек, который озвучит идеи экспертной сети. Также на саммите слово будут иметь представители гражданского общества, подчеркнула она.

Как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа подтвердили уже 32 страны.



Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам в сфере безопасности, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыму и возврата его Украине.