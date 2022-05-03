«Дія. Без бар'єрів»: услуги для уязвимых групп населения

08:17 03 декабря Киев, Украина

Равные возможности для всех граждан Украины - это главная цель инициативы Елены Зеленской « Без барьеров ». Благодаря ей , Минцифры и ПРООН , на госпортале « highlight">Дія » появится раздел со всеми социально важными услугами.

Об этом на встрече договорились первая леди с вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и постоянной представительницей ПРООН в Украине Дафиной Герчевой, в среду, 2 декабря.

«Безбарьерность должна быть общественной нормой. Идея создания особого раздела в «Дії» возникла еще летом, во время проведения «Большого разговора о безбарьерности». Тогда в опросе, который проходил на портале, приняли участие более 37 тысяч человек, 94% из них сказали, что видят барьеры вокруг себя», – отметила Елена Зеленская

Раздел будет содержать удобный каталог услуг для тех, кто часто сталкивается с барьерами: пожилых людей, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей и др. В нем они смогут найти все необходимые услуги, которые уже доступны онлайн, и разъяснения относительно тех, которые пока остаются в офлайне. Например, для людей с инвалидностью в одном разделе будут собраны все доступные публичные услуги: оформление государственной социальной помощи, направление в реабилитационное учреждение, направление для обеспечения средствами реабилитации и т. д.

«Одна из приоритетных целей Минцифры – перенести 100% государственных услуг в онлайн. Мы ежедневно работаем над созданием удобных государственных сервисов, которые упрощают жизнь украинцев. Я благодарен Елене Зеленской за инициативу и ПРООН – за поддержку цифровизации услуг. Вместе мы запускаем на портале «Дія» платформу «Дія. Без бар'єрів». Чтобы каждый человек мог получить доступ к государственным услугам тогда, когда ему это нужно, и там, где ему удобно», – отметил Михаил Федоров.

Кроме создания отдельного раздела, стороны также договорились расширить уже имеющиеся. Так, в раздел «Жизненные события и ситуации» было решено добавить подраздел «Работа». Он будет содержать инструкции и рекомендации для людей по поиску работы и трудоустройству: где найти вакансии, как создать резюме, как пройти собеседование онлайн, а также ответы на другие вопросы.

«Мы в ПРООН твердо убеждены, что общество никогда не сможет достичь Целей устойчивого развития без привлечения всех, включая людей с инвалидностью. Поэтому мы поддерживаем обязательства, которые взяло на себя государство по обеспечению инклюзивного подхода к предоставлению электронных услуг, который гарантирует, что никто не останется без внимания, обеспечивая равные возможности для всех как в физической, так и в виртуальной среде», – сказала госпожа Герчева.

В рамках сотрудничества также будут созданы два образовательных сериала. Первый – «Безбарьерная грамотность» – будет интересен большинству украинцев. Основные его задачи – ознакомить граждан с темой безбарьерности и приобщить их к продвижению ценностей инклюзии и разнообразия. Второй, «Государство без барьеров», – для публичных служащих, работающих в государственных и муниципальных органах и нуждающихся в знаниях о новых государственных подходах в сфере безбарьерности и о том, как они могут использовать безбарьерный подход в своей деятельности. Сериалы будут размещены на платформе «Дія. Цифрова освіта».