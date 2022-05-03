«Дія. Без бар'єрів»: услуги для уязвимых групп населения

Равные возможности для всех граждан Украины - это главная цель инициативы Елены Зеленской «Без барьеров». Благодаря ей, Минцифры и ПРООН, на госпортале «highlight">Дія» появится раздел со всеми социально важными услугами.
Об этом на встрече договорились первая леди с вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и постоянной представительницей ПРООН в Украине Дафиной Герчевой, в среду, 2 декабря.
Раздел будет содержать удобный каталог услуг для тех, кто часто сталкивается с барьерами: пожилых людей, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей и др. В нем они смогут найти все необходимые услуги, которые уже доступны онлайн, и разъяснения относительно тех, которые пока остаются в офлайне. Например, для людей с инвалидностью в одном разделе будут собраны все доступные публичные услуги: оформление государственной социальной помощи, направление в реабилитационное учреждение, направление для обеспечения средствами реабилитации и т. д.
Кроме создания отдельного раздела, стороны также договорились расширить уже имеющиеся. Так, в раздел «Жизненные события и ситуации» было решено добавить подраздел «Работа». Он будет содержать инструкции и рекомендации для людей по поиску работы и трудоустройству: где найти вакансии, как создать резюме, как пройти собеседование онлайн, а также ответы на другие вопросы.
В рамках сотрудничества также будут созданы два образовательных сериала. Первый – «Безбарьерная грамотность» – будет интересен большинству украинцев. Основные его задачи – ознакомить граждан с темой безбарьерности и приобщить их к продвижению ценностей инклюзии и разнообразия. Второй, «Государство без барьеров», – для публичных служащих, работающих в государственных и муниципальных органах и нуждающихся в знаниях о новых государственных подходах в сфере безбарьерности и о том, как они могут использовать безбарьерный подход в своей деятельности. Сериалы будут размещены на платформе «Дія. Цифрова освіта».
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