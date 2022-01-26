Двое суток тишины на Донбассе

По состоянию на утро 10 сентября на территории операции объединенных сил не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны захватчика. Тем самым удалось сохранять режим прекращения огня. Информация пресс-центра ООС.

"За минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере", – говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава ООС и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка", – сказано в сообщении. "С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере", – сообщили в штабе.

Там отметили, что защитники Украины готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

Напомним, накануне на экстренном заседании контактной группы было принято решение о совместной инспекции позиций военных у поселка Шумы под Горловкой.

После этого глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что решил отменить приказ об обстреле укреплений ВСУ в районе поселка Шумы.