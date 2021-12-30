Два обстрела со стороны сепаратистов за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на территории ООС сепаратисты совершили два обстрела, тем самым нарушив режим тишины. Информацию предоставили в штабе Операции объединенных сил.

На большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Тем не менее сепаратисты дважды открывали огонь - неприцельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а также из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки.

В штабе говорят, что выстрелы были провокационными, поэтому украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток обстрелов со стороны сепаратистов не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, что ранее ТКГ согласовала новые участки разведения сил. В формате видеоконференции состоялось заседание трехсторонней контактной группы с участием Украины, России и ОБСЕ.