Два года президентства: итоги пресс-конференции Зеленского

Сегодня, на территории предприятия Антонов прошла вторая пресс-конференция Владимира Зеленского, президент говорил об итогах двух лет своего президентства.
Пресс-конференция президента продлилась 3 часа. Ее формат был традиционным — сначала вступительное слово Зеленского, а потом уже вопросы от СМИ.
О Путине
Зеленский верит в возможность прекращения войны на Донбассе при президентстве в России Владимира Путина.
Зеленский верит в возможность прекращения войны на Донбассе при президентстве в России Владимира Путина.
Он отметил, что сейчас идут переговоры с Кремлем о возможной встрече с российским президентом. Эту информацию вскоре подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Зеленский добавил, что кроме прямых переговоров с президентом РФ он видит "формат привлечения к такому разговору США".
На вопрос, что он думает о Путине, украинский президент не будет отвечать "до завершения войны".
О Донбассе
Проще всего было бы заморозить конфликт на Донбассе, но Зеленский против. По его словам, есть только один процент этого не допустить.
В этом контексте президент добавил: "Вопрос о заморозке конфликта - это тот один процент, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился я… Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт".
Зеленский также сообщил, что сокращение числа российских военнослужащих на границах с Украиной и на оккупированных территориях происходит слишком медленно.
О Байдене
Зеленский считает необходимой для Украины встречу американского лидера Джо Байдена с Путиным, которая планируется, предположительно, на июнь.
Он отметил, что Байден знает его позицию и будет говорить с Путиным об Украине "в том пространстве и в той "адженде", которую будут согласовывать с нами до этого".
Он отметил, что Байден знает его позицию и будет говорить с Путиным об Украине "в том пространстве и в той "адженде", которую будут согласовывать с нами до этого".
В частности он упомянул российский газовый проект Северный поток-2.
Отметим, что в это же время канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что позиция Вашингтона по Северному потоку-2 приблизилась к немецкой.
О Крыме
Президент рассказал об инициативе Крымская платформа. По его словам, в ее рамках будут рассматриваться шаги по возвращению аннексированного полуострова.
Он отметил, что в рамках первого саммита, в котором примут 30 стран, будут подписаны "важные документы. Какие именно страны, Зеленский не сказал и отметил, что Россия остро реагирует на Крымскую платформу.
Об олигархах и эпохе бедности
На вопрос о завершении "эпохи бедности" Зеленский ответил, что "завершилась эпоха Медведчука".
Он рассказал о законопроекте о деолигархизации, который появится на следующей неделе. Философия этого законопроекта является его личной идеей, отметил Зеленский.
Попав в реестр, большой бизнес "может лишиться большой части активов, которые находятся за границей".
Президент подчеркнул, что у олигархов будет возможность избежать получения этого статуса, поскольку у них будет время избавиться от всего влияния, которое определяет их как олигархов.
Что касается завершения "эпохи бедности", то Зеленский говорит, что не все зависит от него.
Он подчеркнул, что давит на правительство, но сейчас экономика слабая не только в Украине, но и во всем мире из-за пандемии. Но, как отметил Зеленский, в Украине не все так плохо, как у других.
Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета", - сказал он.
Президент отметил, что экономика развивается не очень хорошо.
О вакцинации
Журналистка BBC News назвала Украину оутсайдером по вакцинации и спросила, не считает ли Зеленский себя и все правительство ответственным за эту ситуацию.
Президент не согласился с такой оценкой и напомнил, что у Украины есть контракты на 45-47 миллионов доз вакцин.
Президент не согласился с такой оценкой и напомнил, что у Украины есть контракты на 45-47 миллионов доз вакцин.
Зеленский отметил, что Украина не входит в Евросоюз или НАТО, поэтому не является приоритетом для компаний-производителей.
Несмотря на это, говорит президент, Украина сделала больше прививок, чем некоторые европейские страны.
О Порошенко и Кличко
Зеленский заявляет, что не поддерживает никаких связей со своим предшественником Петром Порошенко.
Зеленский подчеркнул, что "уже стал его приговором".
Что касается мэра Киева Виталия Кличка, то Зеленский сказал, что не хочет говорить ничего ни хорошего, ни плохого в его адрес.
Он отметил, что конкурента на президентских выборах в нем не видит, а следственные действия правоохранителей на коммунальных предприятиях Киевы объяснил исключительно хищениями средств их бюджета.
О дорогах
Президент рассказал, почему восстановление качественной дорожной сети в Украине входит в его компетенцию.
Кроме того, по словам главы государства, "качественные дороги способствуют развитию внутреннего туризма, комфортным путешествиям граждан".
Он отметил, что "особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей Украины, чтобы уменьшить риски воздействия на эти территории других государств".
Его цель, чтоб жители этого региона, смотря на венгров, хотели оставаться украинцами: "Защищать меньшинства нам необходимо. Иначе мы будем иметь другие Донбассы и Крымы".
Он отметил, что "особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей Украины, чтобы уменьшить риски воздействия на эти территории других государств".
Его цель, чтоб жители этого региона, смотря на венгров, хотели оставаться украинцами: "Защищать меньшинства нам необходимо. Иначе мы будем иметь другие Донбассы и Крымы".
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