Два года президентства: итоги пресс-конференции Зеленского

20:26 20 Май Киев, Украина

Сегодня, на территории предприятия Антонов прошла вторая пресс-конференция Владимира Зеленского, президент говорил об итогах двух лет своего президентства.

Пресс-конференция президента продлилась 3 часа. Ее формат был традиционным — сначала вступительное слово Зеленского, а потом уже вопросы от СМИ.

О Путине

Зеленский верит в возможность прекращения войны на Донбассе при президентстве в России Владимира Путина.

"У нас с вами нет шанса другого. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ - Путин, я очень этого хочу, я в это верю", - сказал президент.

Он отметил, что сейчас идут переговоры с Кремлем о возможной встрече с российским президентом. Эту информацию вскоре подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Зеленский добавил, что кроме прямых переговоров с президентом РФ он видит "формат привлечения к такому разговору США".



На вопрос, что он думает о Путине, украинский президент не будет отвечать "до завершения войны".



О Донбассе

Проще всего было бы заморозить конфликт на Донбассе, но Зеленский против. По его словам, есть только один процент этого не допустить.

"Наш кейс - один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами… 99 процентов зависит от РФ", - сказал президент.

В этом контексте президент добавил: "Вопрос о заморозке конфликта - это тот один процент, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился я… Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт".



Зеленский также сообщил, что сокращение числа российских военнослужащих на границах с Украиной и на оккупированных территориях происходит слишком медленно.

"Мы пока что видим 3,5 тысяч в Крыму [отвели], и все. А все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация", - сказал он, отметив, что риск эскалации будет сохраняться "до окончания учений, как минимум до конца сентября".

О Байдене

Зеленский считает необходимой для Украины встречу американского лидера Джо Байдена с Путиным, которая планируется, предположительно, на июнь.



Он отметил, что Байден знает его позицию и будет говорить с Путиным об Украине "в том пространстве и в той "адженде", которую будут согласовывать с нами до этого".

"Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", - добавил президент.

В частности он упомянул российский газовый проект Северный поток-2.

"Сейчас я считаю, что большой риск, что они (РФ - ред.) могут надавить на США или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с Северного потока... Я считаю, что это будет проигрыш США, я считаю, что это будет проигрыш личный Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния", - сказал он.

Отметим, что в это же время канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что позиция Вашингтона по Северному потоку-2 приблизилась к немецкой.

О Крыме

Президент рассказал об инициативе Крымская платформа. По его словам, в ее рамках будут рассматриваться шаги по возвращению аннексированного полуострова.

"Мы, наконец-то откроем постоянно действующий офис. Это будут профессиональные люди, которые ежедневно, от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах - как Крыма, так и РФ. Это очень серьезный шаг вперед", - заявил Зеленский.

Он отметил, что в рамках первого саммита, в котором примут 30 стран, будут подписаны "важные документы. Какие именно страны, Зеленский не сказал и отметил, что Россия остро реагирует на Крымскую платформу.

"Это серьезный вызов для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнений отношений с Российской Федерацией в силу создания Крымской платформы. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает Крымскую платформу", - сказал президент.

Об олигархах и эпохе бедности

На вопрос о завершении "эпохи бедности" Зеленский ответил, что "завершилась эпоха Медведчука".

"Мы понимаем, где сейчас Медведчук. Мы понимаем, что с Коломойским. Прекрасно с вами понимаем: у них больше нет того влияния, которое было", - сказал президент.

Он рассказал о законопроекте о деолигархизации, который появится на следующей неделе. Философия этого законопроекта является его личной идеей, отметил Зеленский.

"Мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия "содержание" и "влияние" олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то эти люди получат билет под названием "олигарх" и появятся в специальном реестре", - сказал Зеленский.

Попав в реестр, большой бизнес "может лишиться большой части активов, которые находятся за границей".



Президент подчеркнул, что у олигархов будет возможность избежать получения этого статуса, поскольку у них будет время избавиться от всего влияния, которое определяет их как олигархов.



Что касается завершения "эпохи бедности", то Зеленский говорит, что не все зависит от него.



Он подчеркнул, что давит на правительство, но сейчас экономика слабая не только в Украине, но и во всем мире из-за пандемии. Но, как отметил Зеленский, в Украине не все так плохо, как у других.



Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета", - сказал он.



Президент отметил, что экономика развивается не очень хорошо.

"Эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет и когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет обязательно", - добавил Зеленский.

О вакцинации

Журналистка BBC News назвала Украину оутсайдером по вакцинации и спросила, не считает ли Зеленский себя и все правительство ответственным за эту ситуацию.



Президент не согласился с такой оценкой и напомнил, что у Украины есть контракты на 45-47 миллионов доз вакцин.

"Это максимальное количество, которые можно было найти", - заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина не входит в Евросоюз или НАТО, поэтому не является приоритетом для компаний-производителей.



Несмотря на это, говорит президент, Украина сделала больше прививок, чем некоторые европейские страны.



О Порошенко и Кличко

Зеленский заявляет, что не поддерживает никаких связей со своим предшественником Петром Порошенко.

"У меня нет с ним никаких сентиментов, никаких разговоров, хотя... Этот человек уже не приходит, и слава Богу. Я очень рад - мне так легче жить и работать", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "уже стал его приговором".

"Он просто не хочет осознать, что произошло. Он много чего, я считаю, сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Много всего сделал. Все это добежит, это карма", - добавил глава государства.

Что касается мэра Киева Виталия Кличка, то Зеленский сказал, что не хочет говорить ничего ни хорошего, ни плохого в его адрес.



Он отметил, что конкурента на президентских выборах в нем не видит, а следственные действия правоохранителей на коммунальных предприятиях Киевы объяснил исключительно хищениями средств их бюджета.

"Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в Офис президента", - сказал Зеленский, отметив, что готов встретиться с Кличко, но у него пока не это не хватает времени.

О дорогах

Президент рассказал, почему восстановление качественной дорожной сети в Украине входит в его компетенцию.

"Речь идет о важности автодорог в широком смысле, ведь качественные дороги помогают государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям или экстренной медицинской помощи быстро передвигаться и реагировать на сложные случаи", - отметил он.

Кроме того, по словам главы государства, "качественные дороги способствуют развитию внутреннего туризма, комфортным путешествиям граждан".



Он отметил, что "особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей Украины, чтобы уменьшить риски воздействия на эти территории других государств".



Его цель, чтоб жители этого региона, смотря на венгров, хотели оставаться украинцами: "Защищать меньшинства нам необходимо. Иначе мы будем иметь другие Донбассы и Крымы".

"Надо вкладывать деньги, вкладывать внимание, ремонтировать дороги, мосты, когда их топит вода из-за того, что были вырублены леса. Надо президенту, министру туда ехать, Кабмину проводить там заседания и не выезжать оттуда, пока все не сделают. Вот что надо делать", - резюмировал он.