Дубинский отстранен от руководства киевской областной ячейкой "Слуги народа"

13:19 14 Март Киев, Украина

Скандальный народный депутат Александр Дубинский покидает свой пост в партийной ячейке со скандалом. Как сообщила замглавы парламентской фракции Евгения Кравчук, ранее исключенный из фракции Слуга народа депутат Дубинский больше не является главой Киевской областной организации президентской партии.

Отмечается, что Дубинского лишили должности во время конференции ячейки партии Слуга народа, состоявшейся в воскресенье, 14 марта.

Накануне вечером распоряжение о созыве такой конференции выдал председатель партии Александр Корниенко по требованию коллег, представляющих Киевскую область.

Вместо Дубинского местную организацию возглавил нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец.

Напомним, что Александра Дубинского исключили из Слуги народа еще 1 февраля, после того, как он попал под американские санкции.

При этом 13 марта на съезде партии его избрали от киевской областной организации в новое учреждение внутри партии - Национальный совет общин, что вызвало масштабные дискуссии в соцсетях.

Комментируя намерение о своем отстранении Дубинский 13 марта написал в своем канале в Telegram, что в Слуге народа "аферисты с Банковой занялись мошенничеством".

Утром 14 марта Дубинский опубликовал в Telegram якобы заявление совета Киевской областной организации Слуги народа, в которой говорится о доверии ему со стороны партии и осуждаются "мошеннические методы в партийном строительстве".

Позже депутат добавил: "появилась фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что уже якобы состоялась конференция Киевской областной организации".