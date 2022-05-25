Дошкольники Украины получили дополнительные 12 тысяч мест в детских садах

12:40 21 декабря Киев, Украина

Нынешний год стал рекордсменом в вопросе открытии дополнительных мест для детей дошкольного возраста, только в Киеве и столичной области создано более 3 тысяч дополнительных мест.
 
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
"Киев и Киевская область стали лидерами по темпам создания новых мест для детей в детсадах в 2020 году. По оперативной информации по состоянию на 5 декабря создано 12 151 дополнительное место", - отмечает ведомство.
Больше всего мест для детей дошкольного возраста создано в следующих населенных пунктах:
  • Киевская область - 2 745 мест;
  • Киев - 2 240 мест;
  • Львовская область - 884 места;
  • Донецкая область - 802 места;
  • Харьковская область - 784 места;
  • Одесская область - 705 мест.
Как подчеркнули в Минобразования, места появились, в частности, в результате открытия новых учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением. Так, было построено 19 заведений, предоставивших 1 910 мест.

Также места появлялись путем:
  • реорганизации учебных заведений с созданием дошкольных отделений (15 заведений - 612 мест);
  • открытия частных детсадов (113 заведений - 4 060 мест);
  • реконструкции детсадов (35 заведений - 2 812 мест);
  • открытия детских садов в приспособленных помещениях (14 заведений - 359 мест);
  • открытия дополнительных групп в функционирующих детсадах (102 группы - 2 812 мест);
  • открытия групп с кратковременным пребыванием детей (15 групп - 219 мест).