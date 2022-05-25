Дошкольники Украины получили дополнительные 12 тысяч мест в детских садах

Нынешний год стал рекордсменом в вопросе открытии дополнительных мест для детей дошкольного возраста, только в Киеве и столичной области создано более 3 тысяч дополнительных мест.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Больше всего мест для детей дошкольного возраста создано в следующих населенных пунктах:
- Киевская область - 2 745 мест;
- Киев - 2 240 мест;
- Львовская область - 884 места;
- Донецкая область - 802 места;
- Харьковская область - 784 места;
- Одесская область - 705 мест.
Как подчеркнули в Минобразования, места появились, в частности, в результате открытия новых учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением. Так, было построено 19 заведений, предоставивших 1 910 мест.
Также места появлялись путем:
Также места появлялись путем:
- реорганизации учебных заведений с созданием дошкольных отделений (15 заведений - 612 мест);
- открытия частных детсадов (113 заведений - 4 060 мест);
- реконструкции детсадов (35 заведений - 2 812 мест);
- открытия детских садов в приспособленных помещениях (14 заведений - 359 мест);
- открытия дополнительных групп в функционирующих детсадах (102 группы - 2 812 мест);
- открытия групп с кратковременным пребыванием детей (15 групп - 219 мест).
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