Дошкольники Украины получили дополнительные 12 тысяч мест в детских садах

12:40 21 декабря Киев, Украина

Нынешний год стал рекордсменом в вопросе открытии дополнительных мест для детей дошкольного возраста, только в Киеве и столичной области создано более 3 тысяч дополнительных мест.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Киев и Киевская область стали лидерами по темпам создания новых мест для детей в детсадах в 2020 году. По оперативной информации по состоянию на 5 декабря создано 12 151 дополнительное место", - отмечает ведомство.

Больше всего мест для детей дошкольного возраста создано в следующих населенных пунктах:

Киевская область - 2 745 мест;

Киев - 2 240 мест;

Львовская область - 884 места;

Донецкая область - 802 места;

Харьковская область - 784 места;

Одесская область - 705 мест.

Как подчеркнули в Минобразования, места появились, в частности, в результате открытия новых учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением. Так, было построено 19 заведений, предоставивших 1 910 мест.



Также места появлялись путем: