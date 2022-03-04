Дороги, товары, медики – на что идут деньги из Фонда Covid-19

Согласно данным Госказначейства не все деньги из Фонда борьбы с Covid-19 идут по назначению. Близко 7 млрд гривен было потрачено на товары и услуги – об этом заявила пресс-служба Минфина.

В частности, на 1,9549 млрд грн закупили медикаменты, на 1,7593 млрд грн - медицинское оборудование. 834,1 млн грн ушло на маски, антисептики, экспресс-тесты.

При этом 3,39 млрд грн было привлечено из государственного бюджета, и 3,36 млрд грн - из местных бюджетов. 1,4 млрд грн было израсходовано в сентябре.

По состоянию на 5 октября из 66 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 на больницы и медиков ушло 4,5%. В частности, на поддержку и защиту медиков потрачено лишь 1,5 млрд, 901 млн грн уже выплатили в качестве доплат медработникам. Чуть больше ушло на строительство и ремонт приемных отделений больниц - 1,6 млрд.

Сейчас кассовые расходы из Фонда составляют менее половины от выделенной суммы - 28,2 млрд. грн. Больше всего средств успел освоить Укравтодор - на дороги уже ушло 13 млрд грн. Почти вдвое меньше денег - 6,6 млрд, потратили на пособие по безработице, еще 1,7 млрд - на выплаты Фонда соцстрахования. 2,4 млрд пошло на доплату военным и полицейским.

На обеспечение лабораторий и закупку средств защиты для врачей за 4 месяца смогли освоить менее 585 млн грн. Причем большинство из этих освоенных средств ушло именно на лаборатории, тогда как врачи до сих пор остаются без необходимого.

Еще в мае Кабмин на закупку масок, перчаток, костюмов и очков согласился выделить 2,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Главный распорядитель этих средств - Министерство здравоохранения. Но за 4 месяца закупки проведены только на 44,2 млн грн (1,8%), то есть большинство товаров необходимых для защиты медиков из перечня так и не закуплена.

Напомним, что в Фонд борьбы с коронавирусом закладывалось 64,7 млрд грн, а с учетом изменений объем фонда составил 66 млрд грн.