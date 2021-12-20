Донецкие сепаратисты блокируют продвижение наблюдателей ОБСЕ

09:19 03 Апрель Киев, Украина

Как сообщает Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), донецкие сепаратисты блокируют продвижение членов наблюдательной миссии ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию, ссылаясь на проведение военных учений.

В ОБСЕ сообщают, что в Донецкой области на блокпостах возле Новоазовска два вооруженных сепаратиста не пропустили патруль СММ на юго-запад, сославшись на проведение учений в этом районе. При этом наблюдатели видели, как гражданские автомобили пересекали блокпост в обоих направлениях.

На блокпосте вооруженных формирований сепаратистов возле Новой Марьевки вооруженные сепаратисты не пропустили патруль СММ на юг, объяснив это проведением учений. Наблюдатели видели, как гражданские автомобили пересекали блокпост в обоих направлениях.

На блокпосте возле Безыменного четверо вооруженных сепаратистов не пропустили патруль на запад, мотивировав это проведением учений.

На блокпосте возле Староласпа вооруженный сепаратист отказал патрулю СММ ОБСЕ в проезде на юго-запад. Он сослался на проведение инженерных работ в этом районе. Гражданские автомобили пересекали блокпост в обоих направлениях.