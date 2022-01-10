Донбасс замер в ожидании встречи Путина и Зеленского

13:50 28 Апрель Киев, Украина

ТКГ . Прошедшая неделя на востоке Украины была достаточно насыщенной. Основные моменты в жизни Донбасса были связаны с обсуждением возможности встречи Зеленского и Путина , и позитивные движения в

Начать можно с того, что комментируя предложение Владимира Зеленского о встрече на территории Донбасса, где идет война, Владимир Путин сказал, что Россия готова принять украинского президента в Москве. Он также отметил, что если речь будет идти о Донбассе, то Зеленскому необходимо говорить не с Кремлем , а с представителями «ДНР» и « ЛНР », так как именно они являются стороной конфликта, а не Россия.

Такого же мнения придерживаются и в ОРДЛО . Главы самопровозглашенных республик высказались по этому поводу сразу после заявления Путина. Они предлагают встретиться с ними , “ а не с третьей стороной конфликта ” .