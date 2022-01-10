Донбасс замер в ожидании встречи Путина и Зеленского

Прошедшая неделя на востоке Украины была достаточно насыщенной. Основные моменты в жизни Донбасса были связаны с обсуждением возможности встречи Зеленского и Путина, и позитивные движения в ТКГ.
Начать можно с того, что комментируя предложение Владимира Зеленского о встрече на территории Донбасса, где идет война, Владимир Путин сказал, что Россия готова принять украинского президента в Москве. Он также отметил, что если речь будет идти о Донбассе, то Зеленскому необходимо говорить не с Кремлем, а с представителями «ДНР» и «ЛНР», так как именно они являются стороной конфликта, а не Россия.
Такого же мнения придерживаются и в ОРДЛО. Главы самопровозглашенных республик высказались по этому поводу сразу после заявления Путина. Они предлагают встретиться с ними, “а не с третьей стороной конфликта”.
Политические и военные эксперты предполагают, что Путин и не планирует включать ОРДЛО в состав России. Он планирует поддержать автономии этих областей и вернуть их в состав Украины, чтобы они продвигали интересы Кремля на остальной части страны.
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