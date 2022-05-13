Донбасс: три бойца ВСУ получили осколочные ранения

18:17 10 августа Киев, Украина

Очередное нарушение режима "тишины" произошло сегодня на Донбассе , боевики обстреляли позиции украинских защитников, в результате вражеской атаки трое бойцов получили ранения.

Обстрел велся по позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает оперативно-тактическая группировка ВСУ Восток во вторник, 10 августа.



Указано, что у военных осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Также указано, что о действиях противника сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.