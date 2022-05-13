Донбасс: три бойца ВСУ получили осколочные ранения

Очередное нарушение режима "тишины" произошло сегодня на Донбассе, боевики обстреляли позиции украинских защитников, в результате вражеской атаки трое бойцов получили ранения.
Обстрел велся по позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает оперативно-тактическая группировка ВСУ Восток во вторник, 10 августа.
Указано, что у военных осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.
Также указано, что о действиях противника сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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