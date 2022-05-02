Донбасс: сепаратисты снизили число обстрелов. Устали или затаились?

08:21 31 июля Киев, Украина

По данным пресс-службы штаба ООС, вчера сепаратисты Донбасса вдвое сократили количество обстрелов – всего четыре обстрела против 9 накануне. Ночь прошла без выстрелов. Среди наших бойцов боевых потерь нет.

В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая сепаратисты обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Отметим, что в ВСУ потери за год перемирия на Донбассе снизились вдвое - погибли 45 военных, 154 были ранены.