Донбасс: сепаратисты 20 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ

09:16 23 Апрель Киев, Украина

Российские оккупационные подразделения во время обстрелов украинских позиций использовали минометы, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы. В результате зафиксировано 17 нарушений режима тишины, в ходе которых погиб один украинский воин.

Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"В частности, неподалеку поселков Южный и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Шумов враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра", - говорится в сообщении.

У Песок, Золотого-4, Павлополя и Водяного сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В пригороде Майорского враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.



В районе населенных пунктов Крымское и Шумы были зафиксировано два пролета вражеских БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были подавлены средствами РЭБ.



По состоянию на 7:00, 23 апреля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.



Так, у Новоселовки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.