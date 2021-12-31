Донбасс: сепаратисты 20 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ

Российские оккупационные подразделения во время обстрелов украинских позиций использовали минометы, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы. В результате зафиксировано 17 нарушений режима тишины, в ходе которых погиб один украинский воин.
Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.
У Песок, Золотого-4, Павлополя и Водяного сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Майорского враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
В районе населенных пунктов Крымское и Шумы были зафиксировано два пролета вражеских БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00, 23 апреля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Так, у Новоселовки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
В пригороде Майорского враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
В районе населенных пунктов Крымское и Шумы были зафиксировано два пролета вражеских БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00, 23 апреля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Так, у Новоселовки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
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