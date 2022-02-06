Донбасс продолжает нарушать режим тишины

14 и 15 мая русские боевики нарушили режим тишины свыше 13 раз. Согласно данным, в сторону украинских военных были использованы артиллерийские установки, минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Гнутовое враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки. Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра. Кроме того, в районе Светлодарска боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. А возле Екатериновки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - говорится в сообщении ООС.

Там также сообщают, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ. Кроме того, на сегодняшнее утро зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.