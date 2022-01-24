Донбасс: от вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один - в тяжелом состоянии

17:58 06 Май Киев, Украина

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил возле населенного пункта Новотроицкое на Донбассе, враг применил стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые гранатометы, в результате чего был убит украинский военнослужащий, еще один тяжело ранен.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.

«Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.



В штабе отметили, что в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.