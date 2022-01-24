Донбасс: от вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один - в тяжелом состоянии

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил возле населенного пункта Новотроицкое на Донбассе, враг применил стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые гранатометы, в результате чего был убит украинский военнослужащий, еще один тяжело ранен.
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.
Кроме того, еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
В штабе отметили, что в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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