"Это чрезвычайное событие. Моим осуждением было показано, что кремлевской пропаганде нет предела, но справедливость существует. Эта победа в суде – это память о всех погибших защитниках Украины", – отметил он.

Кроме того, Маркив планирует надеть форму Нацгвардии.

"Я военнослужащий, для меня достоинство и дисциплина имеет огромное значение. Я брал пример с генерала Кульчицкого. Мне выпала огромная честь быть с ним знакомым. Это генерал с сердцем солдата, настоящий патриот… Когда мы завершали подготовку, весной 2014 года, она не была слишком серьезной, однако у нас был боевой дух и патриотизм. Мы смогли передать его своим собратьям", – считает украинец.