Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, после выхода из тюрьмы заявил, что его освобождение и оправдательный приговор, свидетельствуют о том, что Украина может противодействовать одной из сильнейших армий мира.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По мнению Маркива, он на своем примере доказал, что "добро побеждает". Также он упомянул о российских пропагандистах.
По мнению Маркива, он на своем примере доказал, что "добро побеждает". Также он упомянул о российских пропагандистах.
Кроме того, Маркив планирует надеть форму Нацгвардии.
Вечером 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
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