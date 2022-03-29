Добро побеждает - нацгвардеец Маркив выступил с речью

10:10 04 ноября Киев, Украина

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, после выхода из тюрьмы заявил, что его освобождение и оправдательный приговор, свидетельствуют о том, что Украина может противодействовать одной из сильнейших армий мира.
 
Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По мнению Маркива, он на своем примере доказал, что "добро побеждает". Также он упомянул о российских пропагандистах.
"Это чрезвычайное событие. Моим осуждением было показано, что кремлевской пропаганде нет предела, но справедливость существует. Эта победа в суде – это память о всех погибших защитниках Украины", – отметил он.
Кроме того, Маркив планирует надеть форму Нацгвардии.
"Я военнослужащий, для меня достоинство и дисциплина имеет огромное значение. Я брал пример с генерала Кульчицкого. Мне выпала огромная честь быть с ним знакомым. Это генерал с сердцем солдата, настоящий патриот… Когда мы завершали подготовку, весной 2014 года, она не была слишком серьезной, однако у нас был боевой дух и патриотизм. Мы смогли передать его своим собратьям", – считает украинец.
Вечером 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.