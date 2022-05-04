До конца года живем в режиме "оранжевой зоны", с первых чисел января - возможен локдаун

"Сейчас главная тема, которая обсуждается в обществе - введение локдауна. Мы можем теряться в догадках и строить теории, но есть очевидные законы эпидемиологии, на которые мы опираемся, когда принимаем важные решения для всей страны. Все врачи понимают, что с конца января в течение февраля мы ожидаем пик заболеваемости гриппом. Это сезонный пик. Это также приведет к большой загруженности на нашу медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 и, как следствие, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19 пациентов", - сообщил министр.