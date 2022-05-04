До конца года живем в режиме "оранжевой зоны", с первых чисел января - возможен локдаун
09:57 04 декабря Киев, Украина
Благодаря отсутствию резких скачков заболеваемости и стабильной, слаженной работе медицинской системы, котрая на сегодняшний день полностью справляется с существующей нагрузкой, Минздрав
Украины в декабре не рекомендует ужесточать карантинные ограничения.
"Сейчас главная тема, которая обсуждается в обществе - введение локдауна. Мы можем теряться в догадках и строить теории, но есть очевидные законы эпидемиологии, на которые мы опираемся, когда принимаем важные решения для всей страны. Все врачи понимают, что с конца января в течение февраля мы ожидаем пик заболеваемости гриппом. Это сезонный пик. Это также приведет к большой загруженности на нашу медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 и, как следствие, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19 пациентов", - сообщил министр.
Степанов отметил, что несмотря на стабильный прирост новых больных, резких скачков заболеваемости нет.
"Мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря. Мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит нынешнюю нагрузку в связи с COVID-19 … Мы можем говорить, что точно выдержим до конца декабря", – сказал он.
"Вместе с тем, мы видим необходимость сбить волну коронавируса... Мы рекомендуем правительству ввести плановый жесткий карантин начиная с первых чисел января. Длительность такого карантина должна быть в течение трех недель", - добавил министр.
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