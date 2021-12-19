До 25 апреля в Украине будет введен единый годовой тариф на газ

12:21 07 Апрель Киев, Украина

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, в среду, 7 апреля, утвердила введение в Украине годовых цен на газ для населения. Вступит в силу новый тариф с 1 мая.



Согласно постановлению, поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на газ, которая будет действовать в течение года.



Кроме базового годового предложения, поставщик имеет и другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.



Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.



Отметим, что на апрель поставщики газа в основном сохранили мартовские тарифы на газ. Каким будет годовой тариф пока неизвестно. По данным СМИ, он ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр.