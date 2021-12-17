Днепропетровская область: 275 тыс грн «отмыл» местный чиновник на ремонте школы

15:39 31 Июль Киев, Украина

Согласно информации прокуратуры Днепровской области, местный чиновник незаконно получил 275 тысяч гривен, используя служебное положение.

400;">Начальник отдела райгосадминистрации подозревается в злоупотреблении служебным положением при ремонте школы.

Прокуратура Днепропетровской области совместно с Национальной полицией разоблачили начальника отдела образования районной государственной администрации, который причинил государству ущерб более чем на 275 тыс. грн.

Установлено, что в апреле 2018 года он заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор-подряда на выполнение капитального ремонта кровли школы.

В дальнейшем подрядчик предложил внести корректировки в проектно-сметную документацию, заменив строительные материалы на более дешевые (металлочерепицу другого производителя).

Зная, что после изменения проектно-сметной документации договорная цена тоже подлежит корректировке, начальник отдела райгосадминистрации подписал акты приемки выполненных строительных работ, в которых стоимость материалов не была уменьшена.

Чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовно наказуемого деяния по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Досудебное расследование продолжается.