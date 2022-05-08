Дмитрий Кулеба встретится с министром иностранных дел ОАЭ: что обсудят

17:38 04 декабря Киев, Украина

На 6-7 декабря запланирована рабочая поездка МИД Украины Дмитрия Кулебы в Объединенные Арабские Эмираты, во время которой состоится ряд важных встреч, а также будет представлена " Крымская платформа"

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, 4 декабря.

"Во время визита глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном", - сообщили дипломаты.

По данным МИД, в ходе встречи стороны обсудят пути углубления украинско-эмиратского сотрудничества в политической, торговой и инвестиционной сферах. По итогам встречи запланировано подписание двусторонних документов.