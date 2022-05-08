Дмитрий Кулеба встретится с министром иностранных дел ОАЭ: что обсудят
17:38 04 декабря Киев, Украина
На 6-7 декабря запланирована рабочая поездка МИД Украины Дмитрия Кулебы в Объединенные Арабские Эмираты, во время которой состоится ряд важных встреч, а также будет представлена "Крымская платформа"
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Об этом сообщили в пресс-службе МИД, 4 декабря.
"Во время визита глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном", - сообщили дипломаты.
По данным МИД, в ходе встречи стороны обсудят пути углубления украинско-эмиратского сотрудничества в политической, торговой и инвестиционной сферах. По итогам встречи запланировано подписание двусторонних документов.
"Дмитрий Кулеба также представит инициативу Крымская платформа, призванную консолидировать усилия международного сообщества с целью деоккупации Крыма.
Программа визита также предусматривает встречу министра с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой для обсуждения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики", - сообщили в министерстве.
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