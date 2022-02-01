Дмитрий Кулеба: угроз безвизу с ЕС нет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность отмены безвиза и заверил, что в данный момент нет предпосылок для отмены безвизового режима с Европейским союзом.
«Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестринство. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорично… Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС», — заявил министр.
Кулеба подчеркнул, что европейские партнеры не сообщали ему, что видят возможность «разрушения антикоррупционных структур в Украине».
«Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру… Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог», — сообщил Кулеба.
11 июня 2017 года украинцы получили возможность свободно путешествовать в Европу — вступил в силу безвизовый режим с ЕС.
С этого дня граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, получили право на въезд в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода одного года.
Кулеба подчеркнул, что европейские партнеры не сообщали ему, что видят возможность «разрушения антикоррупционных структур в Украине».
«Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру… Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог», — сообщил Кулеба.
11 июня 2017 года украинцы получили возможность свободно путешествовать в Европу — вступил в силу безвизовый режим с ЕС.
С этого дня граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, получили право на въезд в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода одного года.
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