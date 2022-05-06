Дмитрий Кулеба совершил визит в ОАЭ: о чем шла речь

17:10 08 декабря Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил ОАЭ с рабочим визитом, в ходе которого обсудил со своими арабскими коллегами перспективы развития сотрудничества между странами, а также представил "Крымскую платформу".

Об этом сообщила пресс-служба МИД, 8 декабря.

"Наши страны имеют огромный потенциал сотрудничества. Теперь в наших руках - воплотить его в реальность на благо наших народов, компаний и наших двух государств в целом", - отметил Кулеба.

Сообщается, что министр обсудил с государственным министром иностранных дел Анваром Гаргашем активизацию политических консультаций между министерствами иностранных дел. Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам внешней политики Украины и ОАЭ. Также Дмитрий Кулеба рассказал Анвару Гаргашу о создании "Крымской платформы".





Добавляется, что главы внешнеполитических ведомств Дмитрий Кулеба и Абдулла бин Заид Аль Нагаян выразили удовлетворение динамикой и амбициозными перспективами развития сотрудничества Украины и ОАЭ.

Отметим, что Дмитрий Кулеба сообщил об опросе МИД, по итогам которого Объединенные Арабские Эмираты вошли в ТОП-10 самых привлекательных для украинских экспортеров иностранных рынков. Он выразил удовлетворение тем, что Украина вошла в ТОП-10 самых перспективных партнеров ОАЭ по обеспечению продовольственной безопасности.



Глава МИД Украины также провел встречу с руководством одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов Mubadala.



Сообщается, что в разговорах во время визита Дмитрия Кулеба уделил приоритетное внимание следующим темам:



- Контакты между Украиной и ОАЭ на всех уровнях, включая высокие

- Роль Украины как приоритетного партнера в обеспечении продовольственной безопасности ОАЭ

- Сотрудничество Украины и ОАЭ в области возобновляемой энергетики

- Развитие торговли, как двусторонней, так и на рынках третьих стран





Министр также заверил в активной подготовке Украины к участию в ЭКСПО-2020, которую в связи с пандемией COVID-19 перенесли на 2021-2022 годы.

"Министр поздравил Объединенные Арабские Эмираты с заключением исторического Израильско-Эмиратского мирного договора (Авраамское соглашение) и отметил, что он открывает принципиальные новые возможности многостороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба стал первым с начала пандемии иностранным гостем, для которого провели торжественную церемонию посещения Мемориала памяти погибших воинов ОАЭ. Министр выразил особую благодарность за эту честь исполнительному директору мемориала, шейху Халифу бин Тахнуну бин Мохаммеду Аль Нагаяну. Глава МИД Украины возложил цветы к мемориалу и оставил запись в книге посетителей.