Дмитрий Кулеба: почему события в Беларуси – это не Майдан

Очень часто слышны сейчас обвинения белорусских протестующих в повторении украинского варианта Майдана. На первый взгляд, они могут быть похожи. Но, в главном, события на Майдане 2013-2014 годов и события в Беларуси имеют совершенно различную направленность. Во время пресс-конференции, сегодня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подробно объяснил это отличие.

"Я бы не сравнивал ситуацию 2014-го года в Украине, Майдан, Революцию Достоинства и нынешние события в Беларуси. Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие: в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы, прежде всего, выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения страны. И это фундаментальное различие, его нужно учитывать", - говорит министр.

Он добавил, что настоящую, действенную поддержку Запада Украина начала чувствовать уже после Майдана.

"Я считаю, прежде всего, выбор должен сделать белорусский народ. И уже на основе того выбора, который будет им сделан, Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь", - добавил он.

Вместе с тем он отметил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины.

"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. Поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что эта часть границы должна оставаться для нашей страны безопасным и дружественным рубежом", - сказал Кулеба.

Отметим, события в Беларуси Кулеба обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом, которые находится с визитом в Киеве. Также они обсудили работу нормандского формата на разных уровнях.