Для въезда в Украину теперь обязательно наличие негативного ПЦР-теста
11:27 23 Март Киев, Украина
Со вчерашнего дня в Украине действует постановление кабинета министров, в соответствии с которым пересечение украинской границы становится возможным только по предоставлению негативного ПЦР-теста
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Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Были внесены изменения относительно пересечения границы. Со дня вступления постановления в действие, вчера оно начало действовать, нами внедряется, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин - лучшая там эпидситуация, легче там эпидситуация, все должны будут предоставить справку о негативном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, такие карантинные ограничения действуют во всех странах Европы.
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