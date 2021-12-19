Для въезда в Украину теперь обязательно наличие негативного ПЦР-теста

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были внесены изменения относительно пересечения границы. Со дня вступления постановления в действие, вчера оно начало действовать, нами внедряется, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин - лучшая там эпидситуация, легче там эпидситуация, все должны будут предоставить справку о негативном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - отметил глава Минздрава.