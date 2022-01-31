В Кабмине занялись пересмотром прожиточного минимума

После обещанного весной увеличения прожиточного минимума украинцев, Кабмин намерен сделать его "справедливым".
Об этом во вторник, 11 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram после совещания с руководством ряда ведомств.
По его словам, сейчас профильные министерства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума.
По его словам, сейчас профильные министерства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отмечал, прожиточный минимум должен увеличиваться и стать реальным.
В марте в Минсоцполитики анонсировали ускорение роста прожиточного минимума в Украине. В 2022 году планируется рост прожиточного минимума на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.
В марте в Минсоцполитики анонсировали ускорение роста прожиточного минимума в Украине. В 2022 году планируется рост прожиточного минимума на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.
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