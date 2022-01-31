В Кабмине занялись пересмотром прожиточного минимума

17:54 11 Май Киев, Украина

После обещанного весной увеличения прожиточного минимума украинцев, Кабмин намерен сделать его "справедливым".
 
Об этом во вторник, 11 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram после совещания с руководством ряда ведомств.

По его словам, сейчас профильные министерства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума.
"В рамках инициативы Президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом Президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", - написал Шмыгаль.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отмечал, прожиточный минимум должен увеличиваться и стать реальным.

В марте в Минсоцполитики анонсировали ускорение роста прожиточного минимума в Украине. В 2022 году планируется рост прожиточного минимума на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.