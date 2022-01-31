В Кабмине занялись пересмотром прожиточного минимума

17:54 11 Май Киев, Украина

После обещанного весной увеличения прожиточного минимума украинцев, Кабмин намерен сделать его "справедливым".

Об этом во вторник, 11 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram после совещания с руководством ряда ведомств.



По его словам, сейчас профильные министерства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума.

"В рамках инициативы Президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом Президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", - написал Шмыгаль.