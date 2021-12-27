Для поддержки Украины Британия направит два военных корабля в Черное море

Как стало известно, Великобритания намерена отправить в Черное море свои военные корабли. Ввод двух кораблей в воды Черного моря запланирован на май. Этот акт будет выражением поддержки и солидарности Британии с Украиной. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в ВМС страны.
В следующем месяце один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 покинут авианосную группу ВМС Великобритании в Средиземном море и направится через Босфор в Черное море. Их будут поддерживать истребители-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для охоты за подводными лодками Merlin.
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