Для поддержки Украины Британия направит два военных корабля в Черное море

Как стало известно, Великобритания намерена отправить в Черное море свои военные корабли. Ввод двух кораблей в воды Черного моря запланирован на май. Этот акт будет выражением поддержки и солидарности Британии с Украиной. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в ВМС страны.

"Размещение кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО в регионе", – говорится в сообщении. Это решение, по данным издания, приняли, поскольку ранее США не подтвердили отправку военных кораблей в Черное море.

В следующем месяце один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 покинут авианосную группу ВМС Великобритании в Средиземном море и направится через Босфор в Черное море. Их будут поддерживать истребители-невидимки RAF F-35B Lightning и вертолеты для охоты за подводными лодками Merlin.