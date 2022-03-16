Дипломатические отношения между Украиной и США продолжаются

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсудила с представителем Украины подробности визита Владимира Зеленского в Белый дом. Это случилось в рамках телефонного разговора между представителем США и Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме июльского визита, американская дипломатка подробно рассказала результаты женевских переговоров США и России. Отметила, что во время переговоров Джо Байден четко и твердо заявил Владимиру Путину о крепкой поддержке Соединенными Штатами — суверенитета и территориальной целостности Украины. И заверил, что никаких договоренностей с Россией — без Украины — не будет.

Напомним, в Женеве в среду, 16 июня, состоялись переговоры между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Также мы писали, что холодная война не в интересах ни России, ни США, и президент РФ Владимир Путин это понимает. Заявления об этом по итогам двусторонних переговоров сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.