Дети медработников, погибших от COVID, получат бесплатное образование

12:29 04 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект, который даст возможность детям медицинских работников, погибших из-за COVID-19, получить высшее образование в Украине за счет государства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"С распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами", - говорится в сообщении Офиса президента.

Предполагается, что дети медиков, в которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами вступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе.



Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.



По поручению Зеленского уже готовится соответствующий законопроект.



В ОП вспомнили историю 13-летнего Антона Степченко с Таращи. Его отец работал врачом-анестезиологом, а мать - медсестрой. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений. Парень также заболел на коронавирус и находился в больнице.

30 октября на счета для ребенка поступили страховые выплаты в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней". Сейчас перечислена помощь в размере 2 млн 364 тыс. грн. Также в ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой. Со 2 ноября Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн.



Парень как ребенок-сирота имеет право на ряд льгот, в частности на ежегодное бесплатное оздоровление, обеспечение школьной и спортивной формами, обедами на период обучения, бесплатное посещение кинотеатров, музеев, спортивных комплексов, на проезд в городском общественном транспорте, вступление в учреждения высшего образования разных уровней аккредитации на льготных условиях и тому подобное.