Детенизация активов: Верховная Рада подписала документ об амнистии капиталов

09:29 20 июня Киев, Украина

На прошедшей неделе украинское правительство приняло решение, позволяющее осуществить детенизацию экономики в стране. Законопроект №5153 подписало 243 депутата Верховной Рады. Документ позволяет осуществить добровольную декларацию доходов украинцев – амнистию активов.

Сбор с одноразового добровольного декларирования – это одноразовый обязательный платеж, размер которого декларант рассчитывает самостоятельно, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок сбора.

Добровольное декларирование активов необходимо провести с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года.

Документ предполагает одноразовую выплату при декларации капиталов в размере 5% от суммы активов, размещенных на счетах украинских банков, 9% от активов, размещенных за рубежом и 2,5% от стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.