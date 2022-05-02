Детективы НАБУ задержали экс-судью Чауса

07:30 04 августа Киев, Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, на территории столичной больницы "Феофания".

Об этом в Твитер сообщает пресс-служба НАБУ.



До решения суда До решения суда экс-судья находится в изоляторе временного содержания.

"В больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение о которой должен, 4 августа, принять ВАКС (заседание назначено на 14:00). До того момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал с Украины и скрывался в Молдове.



Третьего апреля этого года адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева.



30 июля ряд украинских СМИ сообщили о выявлении Чауса в селе на Винниччине - якобы житель села Мазуровка сказал полиции, что Чаус находится в этом населенном пункте. После этого полиция задержала экс-судью, но его позднее якобы "перехватили" сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении.



Со временем в СБУ заявили, что "не похищали" Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку расследуют похищение экс-судьи и незаконную переправку его через государственную границу.



Вскоре после этого НАБУ потребовало передать его им.