Десантный корабль ВМС США тонет из-за большого количества воды на борту

08:19 14 Июль Киев, Украина

В результате операции по тушению пожара, вспыхнувшего в воскресенье на борту американского универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард") на военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния), состоялась его осадка в связи с поступлением большого количества воды, следует из сообщения представителя ВМС США.

"Осадка корабля продолжается на фоне его полива водой, и мы следим за соответствующим балансом", - сказал во время пресс-конференции контр-адмирал Собека, командующий 3-й экспедиционной ударной группы, в состав которой входят корабль.

Он также отметил, что в результате пожара пострадала надстройка на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта. По его словам, возгорание произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техника морской пехоты.

Контр-адмирал также сказал, что пожар уже распространился на другие отсеки корабля.

При этом с начала пожара пострадали 57 военнослужащих, в том числе 34 моряка и 23 гражданских лица. Пятеро из них остаются в местном госпитале.

Пожар на 255-метровом корабле продолжается уже более 29 часов, погасить его пока не удается. В операции пожаротушения, кроме пожарных судов, задействованы три вертолета.

Сообщение о пожаре поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье (18:30 по Киеву). Причина возгорания пока неизвестна.

По словам Собека, на борту десантного корабля находится более 3 тыс. тонн топлива. Но оно складируется на более низкой палубе. Пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Начальник пожарной охраны Сан-Диего - Колин Стовелл заявил, что пожар на корабле может длиться несколько дней.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) был пришвартован на военно-морской базе в Сан-Диего для планового технического обслуживания.

На момент возникновения пожара на его борту находились более 160 матросов и офицеров. Общая численность команды корабля составляет тысячу моряков.