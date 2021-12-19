Депутаты Верховной Рады продолжат работу летом

Как сообщил в своем выступлении на телеканале Украина 24, депутат Александр Качура, народные депутаты приняли решение продолжить летом работу в Верховной Раде. Они будут собираться на внеочередные заседания для обсуждения и принятия ряда неотложных законопроектов.
Также Качура анонсировал, что нардепы планируют встречаться в зале парламента минимум 3-5 раз за межсессионный период.
Ранее сообщалось, что среди народных депутатов начали собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания. Его назначили на понедельник, 13 июля. На повестке дня, в частности, законопроекты о госбюджете и о рынке электрической энергии.
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