Депутаты Верховной Рады продолжат работу летом

Как сообщил в своем выступлении на телеканале Украина 24, депутат Александр Качура, народные депутаты приняли решение продолжить летом работу в Верховной Раде. Они будут собираться на внеочередные заседания для обсуждения и принятия ряда неотложных законопроектов.

"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов. Подписи собрали, об этом будет отдельно объявлено. А вообще договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться", - заявил депутат.

Также Качура анонсировал, что нардепы планируют встречаться в зале парламента минимум 3-5 раз за межсессионный период.

"Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов - будем собираться минимум 3-5 раз за межсессионный период", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что среди народных депутатов начали собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания. Его назначили на понедельник, 13 июля. На повестке дня, в частности, законопроекты о госбюджете и о рынке электрической энергии.