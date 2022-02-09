Денисова: сейчас РФ незаконно удерживает в тюрьмах 78 крымских татар

10:07 18 Май Киев, Украина

В День памяти жертв депортации Людмила Денисова еще раз напомнила о количестве крымских татар безосновательно и незаконно преследуемых российской властью.



Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.



Денисова напомнила, что сегодня, 18 мая, Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: "77 лет назад, как и сегодня, весеннюю красоту затмевала война. Но крымских татар ждало еще одно испытание - на рассвете в их дома пришли люди с оружием, загнали в товарные вагоны и вывезли в Сибирь и Среднюю Азию.



В течение трех дней советская власть депортировала с полуострова почти 200 тыс. крымских татар. А потом пыталась уничтожить историческую память о великой трагедии. Лишь в начале 1990-х годов крымские татары завоевали себе право вернуться на Родину. Однако беда повторилось в 2014-м. В результате оккупации полуострова РФ, многие крымские татары вынуждены оставлять свою землю".



Омбудсмен отметила, что 93 крымских татарина преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 - лишены права на свободу передвижения, поскольку находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором.

"Уже восьмой год крымскотатарский народ вынужден бороться за правду и справедливость, за право жить на родной земле, говорить на собственном языке, сохранять традиции и культуру", - написала она.

"Поддерживаю крымских татар в этой борьбе и мечту о встрече в нашем общем и таком родном Крыму", - резюмировала Денисова.